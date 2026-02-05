Petro destaca esfuerzos de Colombia contra narcotráfico en la región

El presidente de Colombia destaca los esfuerzos de su país para enfrentar la expansión del narcotráfico en la región y aborda el diferendo comercial con Ecuador.

En una reunión con congresistas estadounidenses, el mandatario colombiano explicó que, debido a las acciones del Gobierno colombiano para reducir el narcotráfico, las redes de tráfico de drogas se están moviendo hacia el sur, principalmente hacia Ecuador, un país que, según él, no está preparado para enfrentar este nuevo desafío. Petro agregó que la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ha hecho que el negocio se desplace a nuevas rutas.

El jefe de Estado también abordó el conflicto comercial con Ecuador, afirmando que el origen de las tensiones se encuentra en una burbuja de desinformación que comenzó durante la administración de Donald Trump. Aseguró que es urgente romper esas narrativas erróneas y restablecer una comunicación directa y honesta entre los países para resolver la disputa.

En cuanto a la situación de Caracas, el presidente colombiano propuso fortalecer la cooperación energética entre Colombia y Venezuela, especialmente en los sectores del gas y el petróleo, aprovechando los recursos que ambos países tienen en común para una reactivación económica que también podría ayudar a frenar la migración.

