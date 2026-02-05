China apoya el derecho de Irán al uso pacífico de energía nuclear

El Gobierno chino ha reafirmado el apoyo a Irán para el uso pacífico de la energía nuclear, destacando lo crucial de resolver su expediente nuclear por medios diplomáticos.

Durante una reunión mantenida este jueves con el viceministro iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, el viceministro de Exteriores de China, Liu Bin, ha reiterado su oposición al uso de la fuerza y la presión, mediante sanciones, sobre el programa nuclear de Irán.

El diplomático chino ha dicho que Pekín “continuará promoviendo una resolución adecuada del asunto nuclear iraní”, según el Ministerio de Exteriores de Irán.

En este encuentro, Qaribabadi agradeció también la postura neutral y justa de China respecto al programa nuclear Irán y destacó la disposición de Teherán a mantener una comunicación y coordinación continuas con Pekín. En otra parte, Rusia ha vuelto a recalcar que Irán tiene derecho al uso pacífico de su energía nuclear”.

Estas declaraciones se producen en vísperas de posibles negociaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para el viernes en Mascate, capital de Omán, mientras que, de acuerdo a algunas fuentes, Israel estaría intentando arrastrar a Washington a un nuevo conflicto en la región.

El lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, dijo que el régimen israelí ha demostrado que busca una región débil, inestable y caótica, acusando a Israel de involucrar a los países de la región en conflictos interminables y muy perjudiciales

