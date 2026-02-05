Delcy Rodríguez impulsa nuevo modelo económico popular en Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó un modelo económico popular y afirmó que el pueblo pasa a la ofensiva por la patria. También pidió el regreso de Maduro.

Durante el Encuentro Nacional de Economía Comunal en Caracas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró el esfuerzo y avances del sector comunal para la consolidación de un nuevo modelo económico productivo no rentista. La mandataria destacó el papel clave de este sector como un modelo campeón contra el bloqueo.

Rodríguez subrayó que el pueblo ya está en nueva etapa de producción nacional y dejó atrás la fase de resistencia.

La mandataria encargada reiteró el reclamo por la libertad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la prima dama, Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. Dijo que se trataba de una agresión injusta e ilegal.

Rodríguez también mantuvo una reunión con directivos de la petrolera española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Los directivos de la empresa española han manifestado que están preparados para invertir con fuerza en Venezuela. El encuentro se realizó una semana después de la aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras al sector.

hae/tmv