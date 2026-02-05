La situación en Gaza sigue siendo alarmante con continuos ataques israelíes- Noticiero 13:30

1. Irán anuncia que este viernes iniciará negociaciones con Estados Unidos sobre asuntos nucleares. Al mismo tiempo enfatiza sus capacidades defensivas y subraya su disposición para enfrentar cualquier amenaza enemiga.
2. Desde la tregua anunciada el 11 de octubre, Gaza ha registrado un total de 574 mártires y 1518 heridos. El número total de víctimas desde el inicio de la agresión el 7 de octubre de 2023 asciende a 71 851 mártires y 171 626 heridos. El Ministerio de Salud, en tanto, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para exigir el fin de los ataques y permitir el acceso inmediato a la ayuda humanitaria para los afectados.
3. Desde Venezuela, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que su país sigue firme tras la agresión militar por parte de Estados Unidos, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
hae/tmv