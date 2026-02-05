La situación en Gaza sigue siendo alarmante con continuos ataques israelíes- Noticiero 13:30

Nueva ronda de diálogos Irán-EEUU, el viernes en la capital de Omán. En las últimas 24 horas, se ha registrado al menos 27 palestinos muertos en ataques israelíes.

1. Irán anuncia que este viernes iniciará negociaciones con Estados Unidos sobre asuntos nucleares. Al mismo tiempo enfatiza sus capacidades defensivas y subraya su disposición para enfrentar cualquier amenaza enemiga.

2. Desde la tregua anunciada el 11 de octubre, Gaza ha registrado un total de 574 mártires y 1518 heridos. El número total de víctimas desde el inicio de la agresión el 7 de octubre de 2023 asciende a 71 851 mártires y 171 626 heridos. El Ministerio de Salud, en tanto, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para exigir el fin de los ataques y permitir el acceso inmediato a la ayuda humanitaria para los afectados.

3. Desde Venezuela, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que su país sigue firme tras la agresión militar por parte de Estados Unidos, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

hae/tmv