Ejército: Irán optimizó sistemas antiaéreos ante cualquier agresión

Las FF.AA. de Irán cuentan con plena preparación para defender el país y consideran objetivo “fácil” bases de EE.UU., en caso de guerra, dice el portavoz del Ejército.

“Siempre hemos declarado estar preparados para enfrentar cualquier opción y cualquier escenario que el enemigo contemple, y si el enemigo elige la opción de la guerra, nosotros estamos listos para todas las opciones en condiciones de guerra”, ha subrayado este jueves el portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Mohamad Akraminia, a la agencia de noticias DefaPress.

Al respecto, ha señalado la incorporación de mil drones estratégicos y otros sistemas de defensa a la estructura operativa de las cuatro fuerzas del Ejército, afirmando que esta medida demuestra la “plena preparación de las Fuerzas Armadas para la defensa del país”.

Akraminia ha informado que, además de los drones, las Fuerzas Armadas han optimizado otros sistemas de defensa aérea.

El portavoz del Ejército de Irán se ha dirigido también al presidente estadounidense, Donald Trump, para reiterar que, en Irán, “nosotros estamos preparados para la defensa”, y es el mandatario de EE.UU. quien “debe elegir entre la reconciliación o la guerra”.

“Si se inicia una guerra, su alcance abarcará toda la geografía de la región y todas las bases de Estados Unidos; desde los territorios ocupados (por Israel) hasta la región del Golfo Pérsico y el mar de Omán, donde Estados Unidos tiene bases. Nuestro acceso a las bases estadounidenses es simple, y esto ha incrementado su vulnerabilidad”, ha avisado.

La advertencia del general iraní se produce en medio de crecientes tensiones en Asia Occidental tras el reciente despliegue de fuerzas navales estadounidenses —encabezadas por el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’— en la región y las repetidas amenazas del presidente de EE.UU. de lanzar una agresión militar a Irán.

Por su parte, Irán ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones, como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está en el tejado de Washington.

Teherán ha reiterado que no busca involucrarse en una guerra, alertando de que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha dicho últimamente a Estados Unidos que, “si inicia la guerra, esta vez, será una guerra regional”.

