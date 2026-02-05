Velayati: Irán está listo para enfrentar cualquier amenaza externa

Un alto cargo iraní ha afirmado que la República Islámica está lista para enfrentar cualquier amenaza externa, sobre todo de EE.UU. y la entidad sionista.

“Con la ayuda de Dios y la asistencia del Maestro de la Era, Irán, como pilar principal de la resistencia, sin ninguna intención de agredir a otros, está completamente preparado para enfrentar cualquier amenaza o enemigo externo, y la victoria será inevitablemente para el frente de la resistencia, si Dios quiere”, ha destacado este jueves Ali Akbar Velayati, el asesor para Asuntos Internacionales del Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en su carta dirigida al secretario general de Hezbolá, el sheij Naim Qasem.

En otro fragmento de su mensaje, Velayati ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Seyed Abdul Karim Nasralá, padre del exlíder del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasralá, quien, según Velayati, fue un pilar de la resistencia contra la entidad sionista y un motivo de orgullo para el mundo islámico, especialmente para el frente de resistencia.

Velayati ha ofrecido sus sinceras condolencias, primero al Líder de Irán, luego a los eruditos y muyahedínes del Islam y finalmente a la familia. Asimismo, ha rogado a Dios Todopoderoso por la salud y longevidad de los muyahedínes que continúan el camino, y por el legado del gran mártir Nasralá, con quien compartió la lucha, junto a otros eruditos de Líbano, Irán y los países del Eje de Resistencia.

En su mensaje, el funcionario ha subrayado la profunda y duradera relación entre Irán y Líbano, destacando que no existen diferencias esenciales entre ambos, ya que comparten el mismo camino ideológico y civilizacional.

Además, ha resaltado que los chiíes del Líbano son la columna vertebral de la resistencia en el país, desempeñando un papel crucial en la formación de una barrera infranqueable contra la entidad sionista.

Ha afirmado que, sin Hezbolá, los sionistas habrían conquistado el Líbano mucho más fácilmente que Siria, independientemente de lo que digan algunos funcionarios “serviles o inconscientes”.

Valayati también ha recordado que el fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que en paz descanse), transformó el orden mundial bipolar que surgió tras la Conferencia de Yalta, cuando las naciones que se oponían al colonialismo debían alinearse con uno de los dos polos: Oriente u Occidente.

En este sentido, ha remarcado el lema “Ni Oriente ni Occidente” que Jomeini proclamó desde el primer día, y que quedó inscrito en la entrada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. En su histórica carta a Gorbachov, el Imam Jomeini predijo que el comunismo quedaría relegado al pasado y que Occidente compartiría el mismo destino de la antigua Unión Soviética, una predicción que, según Velayati, se cumplió poco después.

