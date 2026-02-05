Israel mata a otro palestino en Gaza, tras día letal con 24 muertos

El ejército israelí ha matado a un palestino en Jan Yunis, un día tras los bombardeos que causaron ayer 24 muertos en el enclave.

Un joven palestino ha sido asesinado este jueves por el ejército del régimen de Israel en la localidad de Bani Suheila, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, Gaza.

Ayer miércoles, en una nueva jornada letal para los palestinos pese al alto el fuego, al menos 24 gazatíes murieron, entre ellos seis niños, en ataques a lo largo de la Franja.

Fuentes médicas, citadas el miércoles por la cadena catarí Al Jazeera, enfatizaron que entre las víctimas había varios niños, incluida una niña de 11 años.

Según el informe, al menos 14 personas murieron en bombardeos israelíes contra los barrios de Tuffah y Zeitoun en la ciudad de Gaza. Otras cuatro han perdido la vida en un ataque contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Los ataques aéreos israelíes contra el campamento costero de Al-Mawasi también han dejado cuatro muertos. La Media Luna Roja Palestina informó que una de las víctimas era un socorrista.

📍Gaza | We share our heartfelt condolences to the family, colleagues & friends of Hussein Hasan Hussein Al-Sumairy, who was killed today while providing emergency medical service in Khan Yunis.



Medical personnel & humanitarian workers must be able to carry out their work… pic.twitter.com/0dWHW2Gm6L — ICRC (@ICRC) February 4, 2026

Israel ha matado a más de 520 palestinos desde que entró en vigor el alto el fuego hace casi cuatro meses.

Al menos 71 803 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Organizaciones pro derechos humanos y una investigación de las Naciones Unidas han calificado de genocidio las acciones militares israelíes en Gaza. Un caso de genocidio contra Israel está en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

msm/tqi