¿Alto el fuego?: Israel violó 1520 veces el acuerdo y mató a 556

La Oficina de Medios de Gaza emitió este miércoles datos sobre las acciones de Israel desde que entró en vigor el acuerdo con HAMAS el 10 de octubre de 2025.

En una declaración, el organismo gazatí afirmó que las continuas violaciones israelíes representan una violación sistemática del alto el fuego y una clara violación del derecho internacional humanitario; además de socavar tanto el espíritu como las disposiciones humanitarias del acuerdo.

Según detalla el comunicado, Israel violó el alto el fuego en 1520 ocasiones, mediante 522 disparos, 73 incursiones de vehículos militares en barrios y zonas residenciales, 704 bombardeos y ataques con artillería, y 221 demoliciones de viviendas y diversos edificios.

Las violaciones, que abarcan un período de 115 días, es decir desde que entró en vigar la tregua el 10 de octubre hasta la publicación del informe el 4 de febrero, han causado la muerte de 556 palestinos, incluidos 288 niños, mujeres y ancianos, mientras que 268 eran hombres. La mayoría de víctimas, el 99 %, eran civiles.

Durante el mismo período, se registraron 1500 heridos. Más de 900 eran niños, mujeres y ancianos. El 99,2 % de los heridos fueron civiles. Las autoridades destacaron que todos los heridos fueron atacados dentro de zonas residenciales y lejos de la llamada “línea amarilla” establecida en el acuerdo de alto el fuego.

Entre otros datos, la Oficina de Medios de Gaza indica que las fuerzas israelíes también secuestraron a 50 palestinos durante el período de alto el fuego y está imponiendo serias restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y suministros comerciales en Gaza. De los 69 000 camiones de ayuda, comerciales y de combustible que debían haber entrado según el acuerdo, solo se permitió la entrada a 29 603. Esto representa una tasa de cumplimiento de tan solo el 43 % del total de 600 camiones acordados para cada día.

Las autoridades también declararon que Israel no se retiró a las líneas acordadas, bloqueando los materiales necesarios para reparar la infraestructura e impidiendo la entrada de la maquinaria pesada necesaria para limpiar los escombros y recuperar los cadáveres. Dijeron que Israel restringió los suministros médicos, medicamentos y equipo sanitario, y no abrió el cruce de Rafah según lo acordado.

El comunicado también señaló restricciones a las tiendas de campaña, casas móviles y materiales para refugios, así como la continua obstrucción de la central eléctrica de Gaza. También indicó que las fuerzas israelíes están expandiendo su control más allá de la “línea amarilla” acordada y tomando control de nuevas zonas en la Franja.

La Oficina de Medios del Gobierno advirtió que estas acciones constituyen un intento de imponer una realidad humanitaria basada en el hambre, la coerción y la presión política. Responsabilizó plenamente a Israel del agravamiento de la crisis humanitaria y de la pérdida de vidas y bienes durante un período que se suponía debía garantizar la calma.

La oficina instó al presidente estadounidense Donald Trump, a los mediadores, a los garantes y a las Naciones Unidas a hacer cumplir el alto el fuego sin excepciones. Instó a la protección inmediata de la población civil y al flujo sin restricciones de ayuda humanitaria, combustible y materiales de refugio a Gaza.

La declaración concluyó advirtiendo que la catástrofe humanitaria en Gaza se profundizará aún más a menos que todas las obligaciones de alto el fuego se implementen en su totalidad y sin demora.

Las autoridades de Gaza situaron el martes en 71 803 el total de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 asesinados desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que se puso en marcha el último alto el fuego.