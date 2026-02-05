Media Luna Roja: Israel cancela evacuación de Rafah para pacientes de Gaza

Israel ha cancelado abruptamente la evacuación prevista de un tercer grupo de palestinos heridos de la Gaza a través del cruce terrestre de Rafah, denuncia la Media Luna Roja.

Raed al-Nems, portavoz de la Media Luna Roja Palestina (MLRP), informó el miércoles que la Organización Mundial de la Salud notificó oficialmente la cancelación a la sociedad, pero no ofreció ninguna justificación.

Detalló que los equipos de la Media Luna Roja estaban completamente preparados para evacuar a los pacientes del hospital Al-Amal en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pero la cancelación de última hora de la coordinación detuvo la operación.

Enfatizó que muchos pacientes críticos están listos para salir de Gaza para recibir atención médica urgente en el extranjero, advirtiendo que el sistema de salud en el enclave costero está al borde del colapso total.

La Media Luna Roja expresó su esperanza de que la evacuación pueda llevarse a cabo el jueves, en medio de las graves condiciones humanitarias y médicas que experimentan actualmente los pacientes en Gaza.

Las cifras oficiales de Gaza revelan que aproximadamente 22 000 personas que necesitan atención médica intentan abandonar la asediada Franja para recibir tratamiento en el extranjero, ya que la infraestructura sanitaria se ha deteriorado significativamente debido al genocidio israelí en curso, que ha dejado desde octubre de 2023 más de 71 800 muertos.

La madrugada del miércoles, 40 palestinos, entre ellos mujeres y niños, cruzaron de regreso a Gaza a través del cruce de Rafah, mientras que otro número similar abandonó la zona. Este es el tercer día consecutivo en que el paso se reabre parcialmente bajo las estrictas regulaciones israelíes.

El lunes, solo 12 palestinos pudieron regresar a Gaza, mientras que 20 pudieron salir, una cifra muy inferior al objetivo diario establecido de 50 retornados y 50 pacientes.

Estadísticas palestinas recientes sugieren que aproximadamente 80 000 personas han expresado su deseo de regresar a Gaza. Esto subraya la determinación del pueblo palestino de resistir el desplazamiento forzoso y defender su derecho al retorno, incluso ante la devastación generalizada en toda la zona.

Israel ha mantenido que las únicas personas autorizadas a regresar a la Franja son los palestinos de Gaza que se marcharon tras el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.

