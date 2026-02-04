HAMAS denuncia “maltrato” hacia palestinos repatriados Gaza- Noticiero 2:30

HAMAS denuncia el “maltrato” hacia los palestinos repatriados a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Mexicanos piden libertad de Maduro frente a embajada de EEUU.

1. El movimiento HAMAS denuncia el maltrato, el abuso y la extorsión que han sufrido los palestinos que accedieron a Gaza a través del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto.

2. En la ciudad estadounidense de Minneapolis, agentes de inmigración arrestaron a varios activistas que los perseguían en sus vehículos. La tensión aumentó cuando los agentes, con armas desenfundadas, detuvieron a los manifestantes y les ordenaron salir de sus autos.

3. En México, manifestantes se concentran frente al nuevo edificio de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, exigiendo la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justo cuando se cumple un mes de su secuestro en un operativo militar estadounidense en Caracas.

