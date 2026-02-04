Hijo del ex gobernante libio Gadafi muere en un ataque a su casa

Hijo del ex gobernante libio Muamar Gadafi, Saif al-Islam, ha sido asesinado en una emboscada en su casa en Libia, según su equipo político y los medios locales.

El abogado de Saif al-Islam Gadafi, Khaled al-Zaidi, y el asesor político Abdulá Othman anunciaron la muerte del hombre de 53 años en publicaciones separadas en la red social Facebook el martes, sin proporcionar más detalles.

Othman señaló que hombres armados mataron a Gadafi en su casa en las afueras de la ciudad de Zintan, aproximadamente a 136 kilómetros al suroeste de Trípoli, según citó el medio de comunicación libio Fawasel Media.

Su equipo político declaró que “cuatro hombres enmascarados” irrumpieron en su residencia en un “asesinato cobarde y traicionero”. El comunicado añadió que Gadafi y miembros de su fuerza acompañante se enfrentaron a los asaltantes, quienes irrumpieron en la residencia después de haber desactivado las cámaras de seguridad “en un intento desesperado por ocultar las huellas de sus atroces crímenes”.

Khaled al-Mishri, ex jefe del Alto Consejo de Estado con sede en Trípoli, pidió una “investigación urgente y transparente” sobre el asesinato.

Saif al-Islam Gadafi, nacido en junio de 1972 en Trípoli, era considerado la segunda figura más poderosa de Libia antes de la muerte de su padre en 2011, aunque nunca ocupó un cargo oficial en el gobierno.

Durante el levantamiento de 2011 contra el régimen de Muamar Gadafi, Saif al-Islam se convirtió en una figura central en la represión de las fuerzas de oposición, advirtiendo que “correrían ríos de sangre” y que el gobierno lucharía “hasta el último hombre, mujer y bala”.

Se enfrentó a múltiples acusaciones de tortura y violencia, fue incluido en una lista de sanciones de las Naciones Unidas y fue buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.

Capturado mientras intentaba huir a Níger en 2011, Saif al-Islam fue encarcelado en Zintan y condenado a muerte en ausencia por un tribunal de Trípoli en 2015. Fue liberado en 2017 gracias a un indulto general y vivió en Zintan en relativa oscuridad para evitar ser asesinado.

mbn/tmv