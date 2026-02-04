Iraníes festejan a lo grande el natalicio del Imam Mahdi (P)

Los iraníes celebran este miércoles el aniversario del nacimiento del Imam Mahdi, futuro salvador de la humanidad, según la creencia chií.

Según medios locales, Irán ha adquirido un color y un aroma diferentes. En las calles y plazas adornadas, se reparten dulces y también se realizan rezos colectivos para festejar el 1192.º aniversario del nacimiento del Imam Mahdi (que Dios acelere su regreso), el duodécimo imam chií.

En esa jornada festiva, pero profundamente significativa, los musulmanes chiíes renuevan su esperanza para un futuro más justo e igualitario bajo el liderazgo del Imam Mahdi.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج❤️🤲



Walking from the shrine of Hazrat Masoomeh (a.s) to Masjid e #Jamkaran.



A huge number of lovers of Hazrat #ImamMahdi (a.j.f.s) are moving on foot from the holy shrine of Hazrat Masoomeh (SAW) to the holy mosque of Jamkaran.#WhoIsMahdi pic.twitter.com/zqJpaZ4LXn — Rizwan Haider (@ItsRizwanHaider) February 3, 2026

El Imam Mahdi nació en el 869 d. C. en Irak. Cuando su padre, el undécimo imam, cayó mártir, tuvo que ocultarse eventualmente debido a la severa represión de la dinastía gobernante de la época, aunque en estos años ha guiado a seguidores a través de sus representantes.

Según la creencia chií, el Imam Mahdi volverá como redentor cuando Dios lo desee y establecerá el gobierno de la paz mundial.

🥳Noche del aniversario del nacimiento del Imam Mahdi, en la mezquita de Jamkaran y el santuario sagrado de Imam Reza.#WhoIsMahdi pic.twitter.com/JCf6fuoEU3 — HispanTV (@Nexo_Latino) February 4, 2026

Este año la celebración del onomástico del Imam Mahdi es especial, puesto que coincide con la celebración de la “Década del Alba”, que comprende el periodo de diez días que va desde el regreso del Imam Jomeini a Teherán hasta el triunfo de la Revolución Islámica (11 de febrero de 1979).

ncl/hnb