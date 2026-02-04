Miles marchan en Caracas a un mes del ataque de EEUU

En Caracas, una multitudinaria movilización exigió la liberación del presidente Nicolás Maduro, secuestrado en Estados Unidos.

Marcharon otra vez, por miles y miles, a un mes del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Venezolanas y venezolanos que decidieron no abandonar las calles, como símbolo de resistencia. Tampoco ahorraron calificativos para Donald Trump y su ataque del 3 de enero.

Fue una movilización para insistir en el reclamo de la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores, y para respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La multitudinaria movilización culminó en este acto, realizado en el mismo lugar donde hace un mes el chavismo se concentró en la misma mañana del ataque de Estados Unidos.

Así culminaba otra jornada de movilización masiva, mientras la presidenta encargada encabezaba reuniones en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas.

Un mes después del ataque de Estados Unidos, aquí en Caracas los días y las noches están en calma, y en paz. Aquí se insiste en que esto es lo que se debe mantener, poniendo a raya las amenazas.

Marcos Salgado, Caracas.

hhd/rba