Montevideo acoge acto de solidaridad con Venezuela y Cuba

La solidaridad es agradecida por los representantes del gobierno bolivariano. Desde allí surge un mensaje claro: aún hay optimismo.
El espacio también fue una oportunidad para que un artista local mostrara, a través del humor, su mirada convertida en un acto de resistencia y denuncia.
A un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro, la solidaridad con Venezuela sigue expresándose de manera diversa; en esta ocasión, fue a través del arte, siempre comprometido.
Fabian Cardozo, Montevideo.
hhd/rba