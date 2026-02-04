Montevideo acoge acto de solidaridad con Venezuela y Cuba

A un mes del ataque del imperialismo norteamericano sobre territorio venezolano y del secuestro del presidente Nicolás Maduro, el pueblo uruguayo volvió a expresarse en solidaridad.

La solidaridad es agradecida por los representantes del gobierno bolivariano. Desde allí surge un mensaje claro: aún hay optimismo.

El espacio también fue una oportunidad para que un artista local mostrara, a través del humor, su mirada convertida en un acto de resistencia y denuncia.

A un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro, la solidaridad con Venezuela sigue expresándose de manera diversa; en esta ocasión, fue a través del arte, siempre comprometido.

Fabian Cardozo, Montevideo.

