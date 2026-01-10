Uruguay cierra un año de tensiones sociales y encara grandes desafíos 2026

En Uruguay el 2025 tuvo la concreción del primer año del retorno de la izquierda al gobierno entre avances en algunas políticas y polémicas en cuanto a las relaciones internacionales.

Fue un año entre avances y contradicciones reflejadas en movilizaciones callejeras donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron al gobierno cambios más profundos de los concretados en los primeros meses.

Uno de las áreas más sensibles fue la educación pública donde el reclamo de mayor Presupuesto llevó a que estudiantes y docentes ocupen sus centros de estudios para impulsar la movilización, lo que llevó a que el gobierno revise sus cálculos

Durante todo el 2025 además el pueblo uruguayo expresó en forma reiterada su solidaridad con el pueblo palestino en varias marchas que recorrieron las calles de su capital Montevideo y también localidades del interior. Los colectivos también hicieron sentir al gobierno su discrepancia con la postura, cuestionando que la cancillería no declare de forma contundente el concepto genocidio.

El nuevo año propone para el Uruguay varios desafíos, vinculados a la consolidación de políticas por parte del gobierno del presidente Yamandu Orsi que permitan mejorar el vínculo con el electorado de izquierda y avanzar en procesos propios de la identidad que marcan a los gobiernos progresistas de la región.

2025 fue un año intenso para este pequeño país de América del Sur. 2026 también lo será con desafíos importantes como las presidencias de la CELAC y el Mercosur que volverán a colocar al país en la agenda del continente.

Fabián Cardozo, Montevideo

