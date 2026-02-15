Uruguay rechaza agresión de EEUU a Venezuela y secuestro de Maduro

En Uruguay continúan las expresiones de solidaridad con Venezuela a poco más de un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la agresión imperialista.

Ahora también los muros en las calles de Montevideo son los que expresan la solidaridad de diversas organizaciones políticas con el pueblo venezolano agredido. En cada instancia, militantes uruguayos hacen saber la importancia de no callar y denunciar lo sucedido.

Los militantes dicen estar atentos a la evolución de los acontecimientos en Caracas, manteniendo la expectativa de que, a pesar de las amenazas y acciones imperialistas, el proceso revolucionario seguirá firme y potente.

Desde los representantes del gobierno bolivariano se ratifica el rumbo, pero con la memoria activa de intentos anteriores que buscaron reducir al mínimo la esencia revolucionaria de un pueblo que aún mantiene, a pesar de todo, sus ideales claros.

A un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y mientras recrudecen las sanciones sobre Cuba, los pueblos de América Latina siguen reclamando por esta violación de la soberanía en el continente.

Fabian Cardozo, Montevideo.

zmo/msm