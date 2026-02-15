Noruega promete arrestar a Benjamín Netanyahu si entra al país

El Gobierno de Noruega ha enfatizado su firme apoyo a los fallos de la Corte Penal Internacional y advertido a Netanyahu de ser arrestado si ingresa al país.

El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha considerado este sábado la situación actual en la Cisjordania ocupada como muy grave, alertando que la continuación de estas condiciones ha debilitado y puesto en peligro gravemente el camino hacia una solución de dos Estados.

La diplomática ha apoyado oficialmente la posición de la Corte Penal Internacional (CPI) al condenar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a varios exfuncionarios del régimen, por los crímenes cometidos contra los palestinos en la Franja de Gaza, y ha enfatizado la necesidad de adherirse al derecho internacional.

Al respecto, ha afirmado explícitamente que si Netanyahu u otros funcionarios acusados ​​entran en el territorio noruego, serán capturados en el marco de las obligaciones legales que el país europeo ha asumido.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra Netanyahu y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, acusados ​​de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y utilizar el hambre como arma contra el pueblo de Gaza.

El fallo obliga a los 125 países que han firmado el Estatuto de Roma a detener y entregar a ambos a la Corte con sede en La Haya.

Pese a dicha orden, los Gobiernos de Italia, Francia y Grecia, como signatarios del Estatuto de Roma de 1998, le proporcionaron el martes a Netanyahu un paso seguro para viajar a Estados Unidos a través de su espacio aéreo.

Se trata de la segunda violación de la sentencia que la Corte de la Haya ha decretado al respecto. La primera vez se remonta al 2 de febrero, cuando Netanyahu utilizó el espacio aéreo de Francia para viajar al país norteamericano, donde su Gobierno sancionó a cuatro jueces de la CPI, acusándolos de tomar “acciones ilegítimas e infundadas” contra Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

msm