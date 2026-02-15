Festival Fajr concluye reconociendo a grandes artistas

La 41.ª edición del Festival de Música Fajr cerró con emoción y talento. Samaneh Kachui destaca momentos de innovación, tradición y homenaje a artistas.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, el Festival de Música Fajr se ha consolidado como el evento más importante de la música en Irán. Cerró su 41.ª edición con interpretaciones de música tradicional de diversas zonas del país.

La gala final también rindió homenaje a los ganadores del certamen, que fueron premiados en diversas categorías como música pop, música fusión y música tradicional.

Uno de los momentos más sorprendentes de la ceremonia de clausura fue el reconocimiento a la innovación tecnológica dentro de la música. El proyecto de inteligencia artificial fue uno de los actos más aplaudidos de la noche.

Irán, con una rica tradición musical de miles de años, sigue siendo un referente cultural, y diversas ramas e instrumentos de su música tradicional fue inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Samaneh Kachui, Teherán.

