Irán impulsa corredores clave; la conectividad agarantiza la seguridad regional

El presidente de Irán afirma que el país impulsará los proyectos de infraestructura vital, asegurando la conectividad y la seguridad regional.

“En la República Islámica, estamos decididos a implementar los proyectos relacionados con las carreteras y arterias vitales del país con fuerza, rapidez, precisión y alta calidad”, ha anunciado este sábado el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en la Conferencia Internacional sobre Oportunidades de Inversión y Financiamiento para Corredores Ferroviarios y Viales.

Durante el evento, celebrado en el centro de las conferencias internacionales de la Organización de Radio y Televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) y con la presencia de la ministra iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzane Sadeq, Irán ha firmado siete memorandos de entendimiento y acuerdos con inversores nacionales y extranjeros para expandir la infraestructura de corredores ferroviarios y carreteros.

Embajadores de una extensa lista de países —entre ellos Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Irak, Bielorrusia, Arabia Saudita, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Armenia, Catar y Burkina Faso—, así como el representante de la ONU en Irán, han asistido a la conferencia.

Rail connection of Iran with China via Afghanistan – a solution for easier goods transit



🔹 The railway link between Iran and China via Afghanistan, as an Iranian initiative, shortens the transport of goods from China to Iran by about 50% and allows direct train movement all the… pic.twitter.com/LLEN627YO8 — Sprinter Press (@SprinterPress) February 12, 2026

El mandatario iraní ha subrayado que los corredores de transporte son mucho más que infraestructura, representando “el camino hacia el desarrollo y la paz”. Según Pezeshkian, la apertura de estas rutas no solo fortalecerá las economías de los países vecinos, sino que también asegurará la estabilidad, la tranquilidad y la amistad en toda la región.

Asimismo, ha destacado los profundos lazos históricos y culturales de Irán con sus vecinos, afirmando que países como Azerbaiyán, Irak, Kurdistán, Turquía, Afganistán y Turkmenistán comparten una tradición milenaria de cooperación y hermandad, y que la reactivación de esas conexiones es clave para el progreso regional.

En un mensaje hacia la región, Pezeshkian ha afirmado que ninguna nación se beneficia del conflicto, y que el desarrollo de los corredores —al garantizar la conectividad— creará las condiciones para la paz y seguridad de las generaciones futuras.El presidente también ha elogiado los esfuerzos de líderes regionales, incluidos los de Azerbaiyán, Turquía, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Omán, Catar y Pakistán, por fortalecer la paz y la estabilidad, y ha reafirmado que las naciones de la región “no necesitan un guardián externo”.

Asimismo, ha destacado que las relaciones de Irán con Rusia son “muy profundas y extensas”, y que los acuerdos firmados reflejan el avance de los proyectos desde la fase de aprobación hacia la implementación operativa, con todos los obstáculos pendientes por resolver rápidamente.

Irán busca convertirse en corredor ferroviario más corto entre China-Europa

Irán avanza en la consolidación de su red ferroviaria hacia Asia Central y China mediante la línea Jaf-Herat, operativa desde diciembre de 2020, y la planificación de su extensión hasta Mazar Sharif y el corredor de Waján en Afganistán. Este proyecto estratégico pretende conectar directamente China con Irán y, desde allí, con Turquía y Europa, reduciendo hasta un 50% la distancia de transporte respecto a rutas existentes.

La iniciativa, respaldada por inversiones iraníes de más de 6000 millones de dólares, se alinea con los recientes avances en transporte y comercio en Afganistán, mientras memorandos de entendimiento regionales buscan armonizar tarifas y agilizar el tránsito ferroviario. Si se completan las obras y se mantienen las condiciones políticas y de seguridad, el corredor Waján consolidará a Irán como un nodo clave en la conectividad Este-Oeste y Norte-Sur, fortaleciendo su papel en el comercio eurasiático.

En los últimos años, Irán ha consolidado su posición como puente estratégico en Eurasia, modernizando su infraestructura ferroviaria y fortaleciendo conexiones con países vecinos. Proyectos previos, como la electrificación de líneas clave y la integración de terminales logísticas, han aumentado la capacidad de transporte de carga y establecido las bases para las ambiciosas extensiones hacia Asia Central y China.

