Gobierno de Guatemala pone fin al convenio con médicos cubanos

Guatemala pone fin al programa de médicos cubanos en el país, dejando sin cobertura sanitaria a miles de guatemaltecos.

El convenio que permitía a médicos cubanos trabajar desde 1998 en áreas apartadas y empobrecidas del país ya no será renovado por el gobierno de Guatemala, el anuncio lo hizo el ministerio de relaciones exteriores. La atención a los guatemaltecos de escasos recursos irá disminuyendo paulatinamente, uno de los fuertes de la delegación cubana consistía en las operaciones sin costo para la vista, pero la atención era integral.

La red hospitalaria de Guatemala colapsa constantemente debido a la falta de médicos y de medicamento, en las calles las manifestaciones de trabajadores de la salud son periódicas debido al olvido en el que se encuentran.

Los guatemaltecos más pobres y necesitados son quienes más destacan el trabajo de los médicos cubanos y su importancia en la vida de quienes padecen enfermedades que no pueden tratar en un hospital público por la saturación de pacientes y por la falta de dinero para atenderse en lo privado.

Actualmente más de 300 médicos trabajan en Guatemala como parte del programa. El anuncio del cese de su trabajo en el país se produce justo cuando el gobierno del presidente de Estados unidos Donald Trump presiona a otros gobiernos para que rompan sus vínculos y envío de petróleo a Cuba incluidos México y Venezuela.

Uno de los grandes problemas que deberá resolver el gobierno de Bernardo Arévalo, pero sobre todo el Ministerio de Salud es la contratación de personal calificado, médicos y enfermeros que estén dispuestos a internarse en lugares casi inaccesibles por un salario modesto, por decirlo de alguna manera.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

