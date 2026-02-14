Un periódico israelí ha revelado por primera vez las cifras oficiales de los militares multinacionales del ejército del régimen sionista.

Según el diario israelí Yedioth Aharonoth, los documentos oficiales del ejército israelí señalan que más de 50 000 de los soldados del ejército sionista, además de tener la nacionalidad israelí, poseen también la ciudadanía de otros países.

El número total de militares con doble nacionalidad asciende a 50 632 personas, siendo el mayor grupo el de quienes tienen nacionalidad estadounidense, con 12 135 soldados.

Asimismo, según estas estadísticas, más de 6100 militares poseen nacionalidad francesa y más de 5000 son ciudadanos rusos.

Miles de otros cuentan con la ciudadanía de países como Alemania, Ucrania, Reino Unido, Rumanía, Polonia, Canadá y diversas naciones de América Latina.

Entre los países latinoamericanos e hispanohablantes, destaca Argentina, de donde han salido más de 600 personas con doble nacionalidad. Le siguen Brasil con 500 casos, España con más de 400 y México con 181 personas con doble nacionalidad.

Datos desclasificados del Reino Unido revelan las principales nacionalidades extranjeras que sirven en el ejército israelí:



➤ Estados Unidos ~13.300

➤ Francia ~6.460

➤ Rusia ~5.170

➤ Ucrania ~4.190

➤ Brasil ~2.070

➤ Reino Unido 2.000+

➤ Alemania ~1.820

➤ Italia ~938 pic.twitter.com/jm8PhC90kK — Noticias del otro lado2 (@LadoNoticias2) February 13, 2026

En Israel, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. No obstante, la duración del servicio varía según el género: los hombres deben cumplir al menos dos años y medio, mientras que las mujeres sirven un periodo mínimo de dos años. Pero en realidad la mayoría de los israelíes no quieren hacer mili.

De acuerdo con informes divulgados en 2023, el ejército israelí inició la contratación de mercenarios extranjeros, muchos de nacionalidad europea, tras sufrir cientos de bajas como consecuencia de la operación sorpresa ‘Tormenta de Al-Aqsa’ por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS).

Entre los combatientes extranjeros se encontraba un notorio mercenario español, vinculado al movimiento neonazi, que anteriormente luchó en Ucrania y fue visto junto a soldados israelíes en Gaza.

El periódico español El Mundo habló con el mercenario, identificado como Pedro Díaz Flores, quien dijo que recibe 3900 euros por semana por unirse al ejército israelí, en momentos en que las tropas israelíes han lanzado una contraofensiva, incluida una limitada incursión terrestre en la Franja de Gaza, para combatir a HAMAS, que tiene una amplia red de túneles sofisticados y equipados a lo largo y ancho del enclave, suficientes para sorprender al enemigo.

zas/hnb