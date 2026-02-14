Canciller iraní: Europa ha convertido Conferencia de Múnich en un “circo”

Irán ha cuestionado el papel de Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que según Teherán ha abandonado su carácter serio cuando aborda el tema iraní.

“Es triste ver que la habitualmente seria Conferencia de Seguridad de Múnich se haya convertido en el ‘Circo de Múnich’ cuando se trata de Irán”, ha denunciado este sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en un mensaje publicado en la red social X atribuyendo esa situación a su incapacidad para comprender los cambios y transformaciones que están ocurriendo dentro de Irán.

Según el jefe de la Diplomacia iraní, esta falta de entendimiento ha tenido consecuencias estratégicas de gran alcance.

Sad to see the usually serious Munich Security Conference turned into the "Munich Circus" when it comes to Iran. This decline, with performance preferred over substance, holds important messages: — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 14, 2026

Desde una perspectiva geopolítica, Araqchi ha afirmado que una Europa “sin rumbo” ha perdido prácticamente todo su peso e influencia en Asia Occidental. En ese contexto, ha señalado de manera específica a Alemania, acusándola de haber delegado por completo su política regional a Israel, una decisión que, a su juicio, refleja la pérdida de autonomía estratégica del bloque europeo.

“El panorama general de Europa es extremadamente preocupante”, ha subrayado el canciller iraní, advirtiendo que la trayectoria actual del continente apunta a una mayor irrelevancia en los asuntos regionales y globales. En ese sentido, ha planteado una pregunta clave. “¿Qué significa esto en la práctica?”, ha preguntado.

A este respecto, Araqchi ha respondido que la consecuencia directa es la parálisis y la falta de relevancia de la Unión Europea y de la denominada troika europea en los acontecimientos relacionados con las actuales negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según ha explicado, Europa, que en el pasado fue uno de los actores centrales del diálogo, hoy prácticamente ha desaparecido del escenario. En contraste, el ministro ha mencionado que los países amigos de Irán en la región están desempeñando un papel mucho más efectivo y constructivo, demostrando —según sus palabras— una mayor capacidad de influencia que una troika europea “débil y marginada”.

La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés) 2025 tiene lugar del 13 al 15 de febrero de 2026 en el Hotel Bayerischer Hof y Rosewood de Múnich, Alemania, reuniendo a jefes de Estado, ministros, responsables de seguridad y expertos internacionales para debatir los principales desafíos geopolíticos.

#Internacional En Europa, inició la conferencia anual de seguridad en Múnich (Alemania), el encuentro que reúne a más de 60 líderes de Estado y de Gobierno que tiene como objetivo el diálogo respecto a retos actuales de la seguridad global. pic.twitter.com/D6HbciLnGY — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 13, 2026

En los últimos años, el enfoque de la troika europea (Alemania, Francia y Reino Unido) respecto a Irán ha estado centrado principalmente en su programa nuclear, con una postura basada en la presión diplomática y la exigencia de restricciones adicionales, una línea que Teherán ha criticado reiteradamente por considerarla politizada y desequilibrada.

El año pasado, el trío europeo sugirió la activación del mecanismo de “snapback” [término en inglés para referirse al proceso de reimposición rápida de sanciones contra Teherán] previsto en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) bajo el acuerdo nuclear de 2015, incluyendo restricciones económicas, congelación de activos y prohibiciones comerciales, tras alegar que Teherán incumplió sus compromisos, lo que intensificó las tensiones diplomáticas con Europa.

