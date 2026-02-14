España tacha de “inaceptable” situación de palestinos en Cisjordania

España ha tildado de “inaceptable” la situación de palestinos en Cisjordania ocupada debido a agresiones constantes de fuerzas israelíes en los últimos años.

“La situación que está padeciendo el pueblo palestino en Cisjordania es totalmente inaceptable”, ha resaltado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Sánchez ha aprovechado la situación para cuestionar “el doble rasero” de la mayoría de la comunidad internacional, sobre de todo de las potencias occidentales. “Cuando hablamos de integridad territorial defendemos la integridad territorial en Ucrania, pero también en Gaza y Cisjordania, en Palestina”.

En otra parte de su intervención, ha defendido el futuro de la Unión Europea (UE) como uno de los mayores logros del siglo XX, destacando la apuesta de los países miembros por avanzar por el bien de la estabilidad y paz global.

Al criticar la postura de EE.UU. ante la UE, ha afirmado que no entiende por qué Washington “nos ve como una amenaza”.

