Eurodiputada revela objetivos de Trump con sanciones y bombardeos a Irán

Una europarlamentaria española criticó la postura de los líderes europeos frente a las presiones del presidente estadounidense, quien amenaza con ataques militares a Irán.

Durante una sesión del Parlamento Europeo llevada a cabo el martes, la eurodiputada Irene Montero calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el “Hitler del siglo XXI” por su campaña lanzada contra países como Venezuela e Irán.

“Bombardear y sancionar a Irán no va a traer libertad a las mujeres, va a traer petróleo a Trump”, destacó la también secretaria política del partido español Podemos durante su intervención.

Al recordar la pasividad de las autoridades europeas durante el siglo XX ante las exigencias de Adolf Hitler que provocaron la Segunda Guerra Mundial en 1939, alertó que “la política de apaciguamiento no evitó la guerra, solo hizo al monstruo más grande y Trump es el Hitler del siglo XXI”.

Europa tiene que aislar a Donald Trump, no apoyarle en sus bombardeos. pic.twitter.com/mbBeI0XGYZ — Irene Montero (@IreneMontero) January 20, 2026

La miembro de Eurocámara ha instado a los líderes europeos a aislar a EE.UU. y a salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “No ayudarle a bombardear a Irán”, agregó.

Al acusar a los líderes europeos de “humillarse” y actuar como vasallos ante EE.UU. tras la llegada al poder de Trump en 2025, pidió a europeos que “tengan dignidad y miren a Canadá (…) ese es el camino, no el vasallaje de Trump”.

El jueves, el Gobierno de España cuestionó las acciones de Washington contra Irán en medio de los recientes actos terroristas que ha enfrentado la nación iraní, destacando que “una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad a Irán, que es lo que en estos momentos necesita”.

msr/rba