Legisladores nicaragüenses denuncian nuevas acciones de EEUU

Legisladores nicaragüenses denuncian nuevas acciones de Estados Unidos para asfixiar a Cuba mediante el bloqueo de petróleo hacia la isla.

El Grupo Parlamentario de Amistad Cuba–Nicaragua califica estas medidas como una agresión criminal y una violación del derecho internacional.

Frente a la estrategia estadounidense de asfixiar a Cuba por medio del bloqueo de petróleo hacia la isla, legisladores nicaragüenses, encabezado por el Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Nicaragua denuncian estas nuevas acciones criminales de la Casa Blanca.

El bloqueo del envío de petróleo hacia la isla, es una agresión que profundiza las dificultades económicas y energéticas del país caribeño y que, constituye una violación abierta al derecho internacional.

Cuba ha sido ejemplo de resistencia para el mundo, respaldado por el legado de Martí, Camilo, El Che, y Fidel; los parlamentarios nicaragüenses coinciden que el imperialismo estadounidense no logrará sus objetivos en la mayor de las Antillas.

Unidad latinoamericana y mundial en apoyo a Cuba en estos momentos de asfixia por parte del imperialismo, piden nicaragüenses; además de acciones firmes de la comunidad internacional que frenen acciones violatorias y el bloqueo criminal a la isla que ya lleva 64 años.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

