Nicaragua denuncia en ONU medidas coercitivas y defiende soberanía

Nicaragua denunció en la ONU las medidas coercitivas unilaterales por vulnerar el desarrollo de los pueblos y respaldó un mundo multipolar y solidario.

Nicaragua de formar clara y contundente denunció una vez más las medidas coercitivas unilaterales impuestas por países como Estados Unidos; las que afectan a los pueblos de forma directa; esto durante un debate abierto de alto nivel en la ONU. El mensaje del Gobierno nicaragüense abogó por los pueblos que resisten, luchan y avanzan hacia el mundo multipolar y policéntrico que sigue desarrollándose cada vez con más fuerza de lucha.

Managua también defendió la soberanía de los pueblos y sus luchas por la autodeterminación, reconoció el papel de la República Popular China en la promoción de mecanismos de cooperación basados en respeto, igualdad soberana y desarrollo mutuo. El Gobierno y pueblo nicaragüense ratificó su solidaridad congruente y consecuente con Cuba por el bloqueo y asfixia imperial que vive. Y refirió que la ONU tiene el papel ineludible de refundarse, democratizarse y transformarse.

Carlos Daniel Jarquín, Managua

yzl/msm