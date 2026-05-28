Irán: No permitiremos que enemigos debiliten nuestra soberanía sobre Ormuz

Un alto funcionario iran ha afirmado que no permitirán que los enemigos, mediante acciones militares, debiliten la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

“El ejercicio de la soberanía de la República Islámica de Irán sobre el estrecho de Ormuz es un asunto de suma importancia, y no permitiremos que los enemigos causen ninguna interrupción en este paso mediante acciones militares o amenazas”, ha indicado el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, tras una agresión militar de EE.UU. en la ciudad de Bandar Abás (sur), capital de la provincia sureña de Hormozgán.

Durante una ceremonia en memoria del mártir Mohamad Pakpur, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, Qaribabadi ha señalado que anoche se produjeron provocaciones por parte de Estados Unidos, que constituyen una clara violación del alto el fuego.

En relación con los sucesos de anoche en el estrecho de Ormuz y Bandar Abás, el vicecanciller ha racalcado que la respuesta dada por el Cuerpo de Guardianes a las acciones y provocaciones de los estadounidenses demuestra la plena disposición de las fuerzas armadas de la República Islámica, y si estas acciones continúan, Irán responderá en consecuencia.

El ataque estadounidense, el segundo realizado en las últimas 72 horas contra la ciudad portuaria de Bandar Abás, tuvo lugar durante el amanecer de hoy, y las Fuerzas Armadas iraníes respondieron la agresión a las 4:50 a.m. (hora local). El CGRI lanzó una advertencia, asegurando que “ningún ataque al país quedará impuneˮ.

El 28 de febrero, Estados Unidos e el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes, lo que ocasionó daños significativos.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estrecho de Ormuz para los enemigos y sus aliados durante una fase inicial, seguido de la imposición de controles mucho más estrictos sobre el tránsito marítimo por esa ruta estratégica. La medida sacudió los mercados energéticos globales, incluido el estadounidense, donde el vertiginoso aumento de los precios de la gasolina comenzó a deteriorar aún más los ya históricamente bajos índices de aprobación del presidente de EEUU, Donald Trump.

El 8 de abril, a cuarenta días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, entró en vigor una tregua temporal mediada por Pakistán entre Irán y Estados Unidos. Se llevaron a cabo negociaciones en la capital paquistaní, Islamabad, que no llegaron a concretarse en un acuerdo debido a las demandas maximalistas de Washington y a su insistencia en posturas irrazonables.

El frágil alto el fuego mediado por Pakistán permanece en vigor, aunque el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes continúa.

ayk/tmv