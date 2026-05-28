Fondo de Trump para Gaza sigue vacío y evalúa usar ingresos palestinos

El fondo de la Junta de la Paz del presidente Donald Trump para Gaza no recibió ni un dólar; EE.UU. evalúa desviar ingresos fiscales palestinos retenidos por Israel.

El fondo oficial administrado por el Banco Mundial para la llamada Junta de la Paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza no ha recibido hasta ahora ningún aporte, informó el miércoles el Financial Times.

Según el diario británico, tampoco se ha recaudado ni un solo dólar de los 17 000 millones prometidos por los países miembros para los proyectos de reconstrucción de Gaza; cuatro fuentes cercanas al tema confirmaron que “se han depositado cero dólares” en el fondo creado por el Banco Mundial para recibir esas contribuciones.

Un alto asesor del Congreso estadounidense señaló que ningún dinero ha ingresado al consejo ni está siendo gestionado por la junta, mientras que el Departamento de Estado confirmó que no hay intención de que dichos fondos sean administrados por esta estructura.

Según las fuentes, el esfuerzo internacional proyectado se encuentra estancado por irregularidades financieras, incertidumbre legal y la falta de avances sobre el terreno.

“Nada de ese dinero ha ido al consejo. Nada de ese dinero está siendo gestionado por la Junta de Paz. Y el Departamento de Estado nos dice que no hay intención de que ninguno de esos fondos sea gestionado por la Junta de Paz”, afirmaron.

Frente a la gran escasez de financiación, el Gobierno de Estados Unidos valora la opción de incautar parte de los 5000 millones de dólares en ingresos fiscales de la Autoridad Palestina (AP) que Israel mantiene retenidos.

Fuentes citadas en el informe indicaron que, mientras el fondo oficial respaldado por la ONU permanece vacío, la junta ha dirigido donaciones a una cuenta privada en JP Morgan, la cual no cumple con los estándares independientes de transparencia e informes exigidos por el Banco Mundial, lo que ha generado preocupación entre observadores y legisladores.

La Junta de Paz para Gaza establecida en enero de 2026 es una estructura impulsada por Estados Unidos que supuestamente supervisará la paz, la reconstrucción y la gobernanza en Gaza después del alto al fuego frágil, que rige desde octubre de 2025, pese a las constantes violaciones israelíes.

No obstante, el organismo ha sido duramente criticado por excluir a representantes palestinos, mientras sí integra a los israelíes, lo que sugiere una administración bajo fuerte influencia extranjera, especialmente estadounidense.

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