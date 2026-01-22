Divisiones surgen sobre la llamada Junta de Paz de EE.UU. para Gaza; varios países rechazaron integrarse, mientras otros lo aceptaron o permanecieron indecisos.

Noruega y Suecia anunciaron el miércoles que no aceptarán la invitación para formar parte de la llamada ‘Junta de Paz’ del presidente estadounidense, Donald Trump.

Kristoffer Thoner, secretario de Estado de Noruega, explicó que la iniciativa “plantea preguntas que requieren un diálogo adicional con Estados Unidos” y confirmó que su país tampoco asistirá a la ceremonia de firma en Davos.

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, indicó que Suecia no se inscribirá en la junta tal como está redactada actualmente, según informó la agencia TT, aunque aún no ha emitido una respuesta formal.

Francia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores Jean-Noel Barrot, expresó el martes que respalda plenamente la implementación del plan de paz presentado por Estados Unidos, pero rechaza la creación de un organismo que sustituya a la ONU tal como se ha planteado.

Desde la Casa Blanca, se asegura que la junta busca resolver conflictos globales; sin embargo, gobiernos y analistas consideran que podría tratarse de un intento de establecer un Consejo de Seguridad paralelo bajo la égida de Washington.

Mientras tanto, países como Rusia, Brasil, España y China evalúan su postura o han dado respuestas ambiguas. China afirmó que “ya respondió” a la propuesta de la Junta de Paz, sin precisar su postura, aunque dio a entender que se inclina por rechazarla, y reafirmó su compromiso con la ONU como eje del sistema internacional.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también recibió la invitación, pero aún no ha tomado una decisión. España informó que evalúa la propuesta, mientras que la Comisión Europea anunció que esperará hasta la cumbre europea de este jueves para elaborar una respuesta conjunta.

Estas deliberaciones ocurren en medio de crecientes tensiones entre Trump y Europa, incluidos recientes desacuerdos sobre Groenlandia, que el presidente estadounidense ha señalado que debería pasar a EE.UU., tras proponer comprar la isla en su primer mandato y dejar abierta la opción de usar la fuerza.

Hasta ahora, entre los países que han aceptado la invitación para integrarse a la junta de paz se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Marruecos, Vietnam, Bielorrusia, Hungría, Kazajistán y Argentina. Israel y Egipto confirmaron el miércoles su adhesión, junto con Bahréin, Kosovo y Azerbaiyán, ampliando la lista de naciones que participan en la iniciativa impulsada por Estados Unidos.

El régimen de Israel es criticado por una política sostenida de agresión, bloqueo y obstaculización de la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

Pese a este historial, Netanyahu es presentado como parte de mecanismos que se autodenominan de “paz”, iniciativas que, lejos de ofrecer una solución real al conflicto, son vistas como instrumentos políticos para normalizar la impunidad y distorsionar la realidad de la guerra en Gaza.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud en Gaza, que son utilizados por organizaciones de salud internacionales como referencia, desde el 7 de octubre de 2023 hasta octubre de 2025, han muerto al menos unos 71 551 palestinos y más de 171 372 han resultado heridos. De los fallecidos, una proporción significativa son mujeres y niños.

