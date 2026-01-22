Trump insiste en Davos en su plan para controlar Groenlandia

Desde el Foro de Davos, Trump reiteró su interés en controlar Groenlandia, provocando protestas y el rechazo de Dinamarca y líderes que denuncian su visión expansionista.

Entre críticas y mensajes de protesta como “No Reyes” y “Trump vete a tu casa”, el presidente de Estados Unidos, Donlad Trump llegó a la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial. En su intervención, el mandatario estadounidense aseguró que su país no ha obtenido nada de la OTAN y que lo único que ha hecho la Alianza Altántica es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia. Además, reafirmó sus amenazas expansionistas para anexionar la isla ártica de Groenlandia.

La postura de Trump ha generado reacciones tanto de Dinamarca como de otros países europeos. A su vez, el ministro danés de Exteriores rechazó abrir negociaciones con Estados Unidos por la venta de Groenlandia, después de que Trump exigiera negociaciones inmediatas para adquirir la isla.

El primer ministro canadiense advirtió que el “viejo orden mundial”, basado en normas, ya no existe e instó a las demás potencias medianas a unirse.

A su vez, los líderes de la Unión Europea se reunirán este jueves en una cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar las amenazas de Trump sobre Groenlandia y de imponer aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla ártica de Dinamarca. Esta cumbre buscará coordinar las repsuesta de los Veintisiete ante las nuevas medidas de presión con las que advierte Trump a quienes obstaculicen su pretendida adquisición de Groenlandia.

yzl/tqi