Los disturbios acaecidos a principios de este mes en Irán, apoyados desde el exterior, no solo provocaron daños a bienes públicos y privados, sino dejaron una herida incurable en el patrimonio cultural del país.

La escuela Emadieh, situada en el corazón de Gorgán, capital de la provincia homónima al norte de Irán, fue construida en la era Safávida.

Con más de 600 años de antigüedad la obra es uno de los edificios antiguos con gran valor histórico, que fue incendiado y destruido durante los ataques llevados a cabo por agitadores armados y terroristas durante los recientes acontecimientos violentos ocurridos en el país.

La escuela, registrada en 1999 en la lista del patrimonio cultural del país, era uno de los más importantes tesoros históricos de Irán, en la que estudiaron destacados filósofos y autores como Mulla Sadra, Abu Nasr Mohamad al-Farabi, y Mir Fendereski.

El trágico incidente tuvo lugar en los días más sangrientos y violentos de los disturbios, es decir el 8 y 9 de enero, donde hombres armados y alborotadores atacaron muchos edificios gubernamentales como bancos, gendarmerías, centros sanitarios, escuelas y mezquitas, así como bienes privados en todo el país.

Los recientes disturbios pusieron de relieve que el objetivo del proyecto israelí-estadounidense va más allá de desestabilizar el país y socavar el orden público, y busca destruir la memoria histórica y la antigua civilización iraní, que ha mantenido viva durante siglos la identidad iraní e islámica.

Funcionarios iraníes consideraron los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo era desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra el país en junio.

A pesar de proporcionar todo apoyo financiero y militar a los alborotadores, este intento de desestabilización fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios, según confirman las autoridades.

Informes oficiales cifran en 2427 el total número de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados brutalmente por terroristas armados en todo el país.

