Pandillas en Guatemala llevan la violencia al plano político

Ola de violencia por pandillas en Guatemala escala al plano político luego de un estado de sitio impuesto por el gobierno.

Guatemala vive uno de los capítulos más oscuros de la era moderna en torno los asesinatos perpetrados por la pandilla del barrio 18 y la mara salvatrucha.

Los ataques sistemáticos en contra de 20 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado domingo han dejado hasta ahora 10 fallecidos y 10 elementos heridos, en un mensaje al pueblo de Guatemala este miercoles 21 de enero el presidente de la república subrayó la complicidad del Ministerio Público en los asesinatos.

La situación de alerta máxima ciudadana se traslada al ámbito político como lo hace ver el director de la Policía Nacional Civil (PNC) en una citación al Congreso de la República.

Para el analista en temas de seguridad Mario Polanco la crisis raya incluso con empresarios y políticos que quieren sembrar caos de cara a la próxima elección general.

Hasta ahora van 17 pandilleros detenidos sospechosos de los asesinatos contra los agentes de policía.

El estado de sitio se mantendrá durante los próximos 28 días y restringe garantías constitucionales como la libertad de locomoción de reunión y otros derechos constitucionales.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

yzl/tqi