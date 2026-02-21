Cooptacion de la justicia en Guatemala arremete contra periodistas

El periodista José Rubén Zamora, liberado hace pocos días, advirtió que regresará a prisión próximamente debido a jueces corruptos.

El fundador del medio de comunicación “El periódico” José Rubén Zamora advirtió que el Ministerio Público hace todo lo posible por regresarlo a la prisión de máxima seguridad de donde salió el pasado 12 de febrero luego de más de tres años en ella, la persecución sistemática desde el despacho de la fiscal general del MP contra periodistas se ha convertido en un ataque contra la libertad de prensa, pero que muestra la complicidad con un sistema de justicia completamente cooptado.

La fundación contra el terrorismo dirigida por el ultraconservador de derecha, Ricardo Méndez Ruiz quien acusó a Zamora fue denunciada por el periodista porque desvirtuó completamente el espíritu de su causa apegándose a la agenda de los poderes facticos y paralelos del estado que únicamente buscan perpetuarse en el ya cooptado sistema de justicia en Guatemala.

La oligarquía rancia, los militares genocidas y las elites corruptas no le perdonan a José Rubén Zamora exponerlos ante la opinión pública sobre los grandes negocios sucios, evasiones y enriquecimientos ilícitos, narcotráfico, tráfico de personas y corrupción desde el periodismo.

Guatemala atraviesa una seria crisis de certeza y aplicación de la justicia, los poderes facticos impulsan y patrocinan a sus jueces favoritos y de ahí que se politiza la justicia que únicamente funciona a base de sobornos y chantajes.

A la cooptación del sistema de justicia se suma la selección de la persecución penal desde el Ministerio Público a cargo de la non grata y sancionada por la Unión Europea y otros países, Consuelo Porras.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

hhd/hnb