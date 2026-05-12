Demócratas lanzarán otra votación contra guerra ilegal de Trump con Irán

Un senador estadounidense acusó a Trump de involucrar a EE.UU. en una guerra ilegal con Irán y anuncia que los demócratas impulsarán otra votación para detenerla.

El senador Chuck Schumer criticó el lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, por involucrar a los estadounidenses en una “guerra ilegal y costosa sin ningún objetivo ni fin” y dijo que los demócratas lanzarán otra votación para intentar detenerla.

“La mejor manera de reducir costos y poner fin a este caos es terminar con esta guerra ilegal: los demócratas están forzando una séptima votación sobre nuestra Resolución de Poderes de Guerra esta semana para retirar las tropas estadounidenses de las hostilidades con Irán”, dijo Schumer.

Schumer alertó que “si los republicanos votan en contra de nuestra resolución, seguirán siendo responsables de la guerra de Trump”.

La Resolución de Poderes de Guerra está diseñada para evitar que los presidentes de EE.UU. inicien guerras sin la aprobación del Congreso después de 60 días de conflicto.

Los demócratas han intentado varias veces aprobar la resolución, pero como son minoría en el Congreso, la mayoría de los votos se han dividido según líneas partidistas.

Trump dragged America into a war—an illegal, costly war without any goals or without any endgame—and has the nerve to call it a “mini-war”



The best way to lower costs and end this chaos is to end this illegal war: Democrats are forcing a seventh vote on our War Powers Resolution… — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 11, 2026

Una nueva encuesta, realizada por el Instituto Reuters/Ipsos, ha concluido que el 66 % de los estadounidenses considera poco convincentes las explicaciones de Trump sobre la necesidad de emprender una guerra contra la República Islámica de Irán.

Según el sondeo, dos tercios de los estadounidenses consideran que Trump no ha explicado con claridad los objetivos de las ofensivas militares de su país en Irán.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen de Israel lanzaron una campaña de agresión no provocada contra Irán.

Irán comenzó a tomar represalias rápidamente contra los ataques lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en países de la región.

Desde el inicio de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán, no solo no se han logrado los objetivos declarados contra el país persa, sino que también están surgiendo pruebas crecientes de un callejón sin salida estratégico y de fracasos militares y políticos para las partes agresoras.

Esta guerra, que comenzó con ataques masivos y la matanza de civiles, incluidos estudiantes inocentes, rápidamente ha adquirido amplias dimensiones humanas, de seguridad y económicas, y ha generado diversas reacciones en los medios internacionales.

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