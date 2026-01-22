Estadounidenses protestan contra prácticas fascistas de Trump

Cientos de miles protestan contra Donald Trump, denunciando sus prácticas fascistas, mientras el gobierno refuerza políticas de mano dura contra minorías y disidencia.

Estos activistas utilizan estos disfraces con el objetivo de burlarse del Presidente Trump y su discurso de violencia y terrorismo de estado; la ironía es el instrumento. Y es que hoy por hoy, Estados Unidos vive una ola de secuestros y desapariciones forzadas, así como asesinatos de trabajadores migrantes y disidentes, a manos del estado fascista de Trump.

Estadísticas sugieren que alrededor del 73% de los migrantes detenidos por ICE son personas sin prontuario criminal. En este marco, las políticas del gobierno de Trump solo se pueden caracterizar como un intento de realizar una operación “relámpago” de limpieza étnica y deportaciones forzadas, a través de una red de campos de concentración privados, que emplean la experiencia del complejo industrial carcelario y explotan las ganancias de dicho sistema.

Cada mañana, cientos de miles de trabajadores migrantes llegaban a las tiendas de construcción para buscar contratos durante la jornada, con salarios muy inferiores al mínimo federal permitido; el día de hoy, sin embargo, la realidad es absolutamente distinta: Se trata de parqueos fantasmas y comunidades aterrorizadas.

Así, los efectos de las acciones del estado en las comunidades dejan un saldo de muerte y desaparecidos; pero también pérdidas económicas. Actualmente más de 68 Mil personas y contando, se encuentran detenidas en los campos de concentración de Trump; mientras que el régimen afirma que deportó a casi 350 mil personas hasta el momento.

Marcelo Ali Sánchez, Washington.

