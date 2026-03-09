CGRI de Irán desmantela un equipo de terroristas armados en el oeste

Irán ha desmantelado un equipo de terroristas armados en el oeste del país, en medio de los intentos de Estados Unidos de sembrar caos en la República Islámica.

El Departamento de Relaciones Públicas del Cuartel General de Hamzah Seyed al-Shohada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha informado este lunes que sus combatientes, junto a las fuerzas de inteligencia, han conseguido llevar a cabo el domingo una operación preventiva conjunta en la provincia de Kurdistán.

Según el informe, la medida culminó con la destrucción de un equipo armado del grupo terrorista antirrevolucionario en el noroeste de la provincia, con un saldo de seis detenidos y un muerto.

Durante la operación se incautaron también grandes cantidades de armas y municiones, incluyendo rifles Kalashnikov, lanzacohetes RPG-7 y granadas.

El CGRI ha advertido a los afiliados a los grupos terroristas que serán tratados con “decisión y dureza” si toman cualquier medida que genere inseguridad en el país.

La operación se produce después de que la cadena estadounidense CNN, citando múltiples fuentes anónimas, informara recientemente que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) pretende armar a militantes kurdos en un intento por desencadenar una guerra civil en Irán, después de que Estados Unidos no lograra sus objetivos en la guerra no provocada contra la República Islámica.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, unos ocho meses después de llevar a cabo ataques no provocados contra el país el pasado junio.

Irán comenzó a responder rápidamente a los ataques lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases estadounidenses en países de la región.

Entretanto, el CGRI llevó a cabo ataques con misiles y drones contra los principales bastiones y cuarteles generales de los grupos terroristas antiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán de Irak.

Los ataques se produjeron cuando cinco grupos separatistas kurdos anunciaron la semana pasada una coalición política para desafiar la estabilidad del Sistema en Irán y buscar la separación de las zonas kurdas del resto del país persa.

