Irán: Estrecho de Ormuz no verá la seguridad si continua la guerra

Un alto funcionario de seguridad de Irán ha advertido de que no habrá seguridad en el estrecho de Ormuz mientras continúe la agresión ilegal de EE.UU. e Israel.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en una nota publicada en árabe este lunes, ha desafiado las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien alegó que su país se prepara para desplegar dos fragatas en el mar Rojo para mantener la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

“Es improbable que se logre seguridad alguna en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en la región, especialmente por la instigación de quienes participaron en el inicio de esta guerra”, ha sostenido Lariyani.

Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su agresión no provocada contra la República Islámica, Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz a los petroleros y gaseros afiliados a los regímenes agresores y ha atacado a algunos de los buques que ignoraron las advertencias de las fuerzas iraníes.

🔥 🎥 Un petrolero que intentaba cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz fue alcanzado y se está hundiendo. pic.twitter.com/IUqpcnbkVc — HispanTV (@Nexo_Latino) March 1, 2026

La interrupción del tráfico de petroleros en esta estratégica vía fluvial, ubicada entre el Golfo Pérsico y el golfo de Omán, ha provocado un importante aumento en los precios de la energía.

En un intento por controlar el mercado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que la Armada estadounidense escoltará a los petroleros en su paso por el estrecho de Ormuz. Incluso ofreció un seguro contra riesgos políticos para los petroleros que transiten por esta vía fluvial.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que esperan con impaciencia la llegada de las fuerzas estadounidenses al estrecho.

msm