CGRI de Irán avisa: FFAA están emboscando a soldados estadounidenses

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán lanza una advertencia contundente a las fuerzas agresoras de EE.UU. e Israel.

“Unidades de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están emboscando de forma cuidadosa y sistemática a soldados estadounidenses”, ha declarado este lunes el portavoz del Cuartel General de Jatam Al-Anbia de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari.

De acuerdo con Zolfaqari, el régimen de Israel está intentando crear un escudo humano para proteger a sus soldados “encarcelando a residentes de los territorios ocupados en las regiones norte y central”.

🚨Alerta🚨¿Escudos humanos en el norte de los territorios ocupados?



El portavoz militar iraní revela:

🔍 “Régimen s1on1st4 busca crear un escudo humano con los habitantes”



➡️ Confinamiento forzoso de habitantes en zonas norte y central.

➡️ Usarlos como cobertura para militares pic.twitter.com/J8sHBY5z7q — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

Ha proseguido que el ritmo controlado de los ataques de las Fuerzas Armadas iraníes está desbaratando al enemigo con una ofensiva gradual, y cada disparo equivale a 80 impactos en diferentes puntos.

🎥 💥 Ejército de la República Islámica de Irán: Drones del Ejército atacaron objetivos estadounidenses e israelíes pic.twitter.com/M1F61wlIAE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

De igual modo, ha resaltado que las bases estadounidenses en la región y los territorios ocupados son atacadas por misiles y drones iraníes a diario, y las armas del país persa “se enviarán a esos objetivos cada hora y cada minuto que nuestras fuerzas armadas estén decididas a hacerlo”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

