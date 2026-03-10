FFAA: Solo Irán puede decidir el fin de guerra con EEUU e Israel 

Un alto comandante iraní insiste en que ha pasado la era de que EE.UU. e Israel podían iniciar o finalizar un conflicto unilateralmente, y asegura que Irán vengará el asesinato de su Líder.

El comandante del cuartal central de Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi, denunció el lunes en un mensaje la agresión “cobarde” lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que constituyó “una violación flagrante del derecho internacional y de los principios de los derechos humanos”. Los ataques, agregó, se cobraron la vida del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, varios comandantes y muchos civiles iraníes.

“La situación actual ya no es de manera que Estados Unidos y el régimen sionista puedan iniciar una guerra contra nosotros cuando quieran y finalizarla cuando les plazca”, subrayó el alto mando castrense, asegurando que “el conflicto actual no tiene fin” excepto por la decisión de Teherán.

Hizo hincapié en que la República Islámica no puede ignorar ni perdonar el martirio de su Líder. “La determinación del liderazgo, de la población y de las Fuerzas Armadas iraníes para vengar a sus adversarios criminales es más firme que nunca”, alertó.

El general Abdolahi destacó que Irán nunca ha iniciado una guerra, siempre ha respetado la integridad territorial de otros países y ha mantenido relaciones basadas en el respeto con sus vecinos.

El texto señala que Estados Unidos e Israel deberían reconocer su responsabilidad por los hechos y evitar amenazar a otros países de la región de Asia Occidental, permitiendo que las naciones tomen decisiones conforme a la voluntad de sus propios pueblos.

Concluyó, diciendo que el enemigo no puede debilitar la voluntad del pueblo iraní, ni de sus Fuerzas Armadas mediante campañas de presión psicológica y la desinformación.

La brutal guerra estadounidense-israelí contra Irán ha dejado hasta el momento más de 1300 civiles muertos, y destruido o dañado muchas infraestructuras civiles, entre ellas, escuelas, hospitales, complejos deportivos e instalaciones de la Media Luna Roja.

La República Islámica, en el marco del artículo 51 de la Carta de la ONU —que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa en caso de ataque armado contra un miembro de la ONU—, ha respondido con fuerza, lanzando decenas de oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares israelíes y bases militares de EE.UU. en la región.

Teherán ha subrayado que las represalias continuarán hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU asuma su responsabilidad de mantener la paz, poniendo fin a las agresiones contra el suelo iraní.

