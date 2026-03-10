CGRI: Hemos destruido toda la infraestructura militar de EEUU en región 

El portavoz del Cuerpo de Guardianes de Irán anuncia que el país ha destruido toda la infraestructura militar de EE.UU. en la región y confirma que Irán determinará el fin de esta guerra.

“Trump no quiere que el pueblo estadounidense se dé cuenta de que toda la infraestructura militar de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico ha sido destruida; que casi 10 sistemas de radar estadounidenses altamente avanzados en la región y una gran cantidad de sus costosos drones han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea de Irán”, ha indicado este martes el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ali Reza Naini.

Ha afirmado que sabemos que sus reservas de municiones se están agotando y buscan desesperadamente una salida de la guerra que les salve la cara. ¿Por qué no le dicen la verdad al pueblo estadounidense? —se dirigió a las autoridades estadounidenses.

“Las ecuaciones de la región y su condición futura están ahora en manos de las fuerzas armadas de Irán”, ha enfatizado el portavoz del CGRI, subrayando que “las fuerzas estadounidenses no son las que determinan el final de la guerra”.

Tras enfatizar que “somos plenamente capaces de expandir la guerra”, el general de brigada Naini ha recalcado que “la seguridad será para todos, y la inseguridad también lo será para todos. Somos nosotros quienes determinamos el fin de la guerra”.

Ha aseverado que Donald Trump, el presidente “mentiroso” de EE.UU., está afirmando que los lanzamientos de misiles iraníes han disminuido drásticamente. Pero, en realidad, Irán es más poderoso incluso en comparación con los primeros días de la guerra y está atacando bases estadounidenses e israelíes con misiles con ojivas de más de una tonelada, ha agregado.

Naini ha dejado claro que con tales mentiras, Trump “busca evadir las presiones de la guerra y poner fin al estado de impotencia que experimenta el ejército estadounidense en la región”.

✋🏽🛢 Irán ahora no permitirá la exportación de un solo litro de petróleo de la región a partes beligerantes y cómplices, advierte el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. pic.twitter.com/ILSFeEvnqK — HispanTV (@Nexo_Latino) March 10, 2026

El general iraní ha explicado que Trump inició la guerra con engaños, pero las fuertes respuestas iraníes lo pusieron en un estado de “confusión e impotencia”, y enfatizó que Irán se mantendrá firme con una voluntad inquebrantable.

“El criminal Trump, después de las humillantes derrotas en la guerra, está tratando, mediante astucia y engaños, de fabricar logros militares, engañar a la opinión pública y escapar de las presiones psicológicas. Todo lo que hemos visto de Trump no son más que mentiras”, agregó.

Naini indicó que “los cobardes y tímidos soldados de la Armada de Trump han aumentado su distancia a más de 1.000 kilómetros” después de que las fuerzas iraníes dispararon cuatro misiles contra el portaviones USS Abraham Lincoln.

Tras la huida del portaviones USS Abraham Lincoln, el general iraní advirtió que ahora “nuestras fuerzas están esperando a la flota estadounidense y al portaviones Gerald Ford en el estrecho de Ormuz”, señalando la preparación para una mayor confrontación en uno de los puntos críticos marítimos del mundo.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando a más de 1300 civiles hasta el momento.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

tmv