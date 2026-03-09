Irán dice que agresión de EEUU e Israel es solo por su petróleo

El portavoz de la Cancillería iraní ha denunciado las declaraciones de un senador estadounidense y avisa que EE.UU., con la guerra, busca apoderarse del petróleo iraní.

Esmail Baqai compartió el domingo un video en la red social X donde aparece el senador republicano Lindsey Graham, por Carolina del Sur —uno de los principales partidarios de la agresión estadounidense-israelí contra Irán—, diciendo que su país puede asociarse en la inmensa reserva de petróleo iraní.

“Venezuela e Irán poseen el 31 % de las reservas mundiales de petróleo. Vamos a asociarnos con el 31 % de las reservas conocidas. Esta es la pesadilla de China. Es una buena inversión y debemos aplaudir a nuestros hombres y mujeres en el ejército, quienes están haciendo algo que nunca antes había visto”, dijo Graham en una entrevista con Fox News.

El vocero de la Cancillería iraní denunció esta descarada confesión, escribiendo en X: “Un momento muy raro de honestidad: todo es cuestión de PETRÓLEO”.

EE.UU. lanzó una agresión nocturna relámpago en Venezuela el pasado 3 de enero en flagrante violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, secuestrando al presidente electo de este país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Desde la captura de Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela y ha anunciado que asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana, una de las mayores del mundo.

Casi dos meses después, EE.UU. e Israel lanzaron una agresión coordinada en Irán con el objetivo declarado de derrocar el Sistema de la República Islámica y sustituirlo con un gobierno afine.

Los ataques han provocado la muerte del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a muchos de comandantes militares y responsables del país, así como más de 1300 civiles.

En una conversación telefónica con el diario New York Times, Trump consideró medidas similares a las aplicadas anteriormente en Venezuela ante la coyuntura iraní, destacando que la operación podría extenderse hasta un mes mientras aún evalúa posibles figuras para conducir la nación persa.

Muchos analistas creen que la agresión estadounidense-israelí a Irán, más allá de cualquier otro motivo, tiene como objetivo saciar la sed de Washington por la inmensa reserva de petróleo y gas iraníes.

En respuesta a las agresiones, Irán ha lanzado ataques de represalia contra posiciones israelíes y bases estadounidenses en la región utilizando misiles de precisión y drones, invocando su derecho inherente a la legítima defensa, amparado por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y advirtiendo que una mayor escalada provocaría una reacción más severa.

