China respalda la asignación del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución Islámica de Irán.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, ha destacado este lunes que la decisión de Irán de nombrar al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei se realizó “de acuerdo con su constitución”.

“China se opone a la interferencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas”, ha indicado cuando se le preguntó sobre las amenazas contra el nuevo líder.

La Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Moytaba Jamenei como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyel Ali Jamenei, quien cayó mártir en la agresión estadounidense-israelí el 28 de febrero.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución ha atraído el apoyo unánime de la cúpula política y militar, mientras que las Fuerzas Armadas del país han expresado su lealtad y apoyo al nuevo liderazgo y reiterado su compromiso con contrarrestar con determinación a la agresión de EE.UU. e Israel al país.

tmv