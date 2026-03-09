Irán asegura no tener vínculo alguno a un ataque aéreo a Najchiván

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que la República Islámica no tenía nada que ver con un reciente ataque aéreo a la República Autónoma de Najchiván.

En una llamada telefónica efectuada el domingo por la noche con su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, el mandatario persa rechazó enérgicamente cualquier implicación de Irán en un ataque con drones llevado cabo la semana pasada contra el Aeropuerto Internacional de Najchiván, y afirmó que el país investigaría el incidente.

Najchiván, un enclave sin litoral de la República de Azerbaiyán, que limita con Armenia al este y al norte, Irán al suroeste y Turquía al noroeste. El ataque tuvo lugar en plena guerra de agresión de Estados Unidos e Israel a Irán que ha socavado la paz y estabilidad en Asia Occidental.

Durante la conversación, ambos presidentes discutieron los últimos acontecimientos en la región, incluida la sangrienta agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, iniciada el 28 de febrero, que provocó el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, varios de altos comandantes y responsables del país y más de 1300 civiles.

Pezeshkian expresó su agradecimiento por la visita del presidente azerbaiyano a la embajada de Irán en Bakú para ofrecer sus condolencias por el martirio del ayatolá Jamenei, y le agradeció su intención de brindar ayuda humanitaria a Irán.

Por su parte, el presidente de la República de Azerbaiyán renovó sus condolencias al llamar a la humanidad al martirio de un gran número de civiles en los recientes acontecimientos en Irán.

Aliyev también destacó la importancia de investigar el incidente ocurrido en la República de Najchiván.

Ambos presidentes también intercambiaron puntos de vista sobre las perspectivas de desarrollo de proyectos económicos conjuntos entre Irán y la República de Azerbaiyán.

ftm