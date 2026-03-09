Putin felicita al nuevo Líder y reitera su apoyo inquebrantable a Irán

El presidente ruso felicita al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei por su elección como nuevo Líder de la Revolución Islámica y reitera su apoyo inquebrantable a Irán.

Según informó el Kremlin, Vladímir Putin ha indicado este lunes que confia en que el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei continuaría el trabajo de su padre “con honor” y unirá al pueblo iraní “frente a duras pruebas”.

El mandatario ruso ha subrayado que Rusia seguirá apoyando a Teherán, reiterando que desea “confirmar su apoyo inquebrantable a Teherán y su solidaridad con nuestros amigos iraníes”.

🇨🇳 China respalda la asignación del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución Islámica de Irán ☫



🔺 El portavoz de la Cancillería china destacó que la decisión de Irán de nombrar al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei se realizó “de acuerdo con su constitución”. pic.twitter.com/x7pwsfkt75 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

La Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Moytaba Jamenei como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyel Ali Jamenei, quien cayó mártir en la agresión estadounidense-israelí el 28 de febrero.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución ha atraído el apoyo unánime de la cúpula política y militar, mientras que las Fuerzas Armadas del país han expresado su lealtad y apoyo al nuevo liderazgo y reiterado su compromiso con contrarrestar con determinación a la agresión de EE.UU. e Israel al país.

tmv