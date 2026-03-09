Noticias de Irán   /   Política

Putin felicita al nuevo Líder y reitera su apoyo inquebrantable a Irán

  • El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en Moscú, Rusia, 20 de febrero de 2026.
Publicada: lunes, 9 de marzo de 2026 10:35
Actualizada: lunes, 9 de marzo de 2026 22:20

El presidente ruso felicita al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei por su elección como nuevo Líder de la Revolución Islámica y reitera su apoyo inquebrantable a Irán.

Según informó el Kremlin, Vladímir Putin ha indicado este lunes que confia en que el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei continuaría el trabajo de su padre “con honor” y unirá al pueblo iraní “frente a duras pruebas”.

El mandatario ruso ha subrayado que Rusia seguirá apoyando a Teherán, reiterando que desea “confirmar su apoyo inquebrantable a Teherán y su solidaridad con nuestros amigos iraníes”.

La Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Moytaba Jamenei como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyel Ali Jamenei, quien cayó mártir en la agresión estadounidense-israelí el 28 de febrero.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución ha atraído el apoyo unánime de la cúpula política y militar, mientras que las Fuerzas Armadas del país han expresado su lealtad y apoyo al nuevo liderazgo y reiterado su compromiso con contrarrestar con determinación a la agresión de EE.UU. e Israel al país. 

