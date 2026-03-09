Ansarolá felicita a los iraníes por la elección del nuevo Líder

El líder yemení felicitó a los iraníes por la elección del nuevo Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, y le prometió lealtad inquebrantable.

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, ha descrito este acontecimiento como un logro importante en estas circunstancias excepcionales, afirmando que fortalecerá los cimientos de la Revolución Islámica de 1979 y el sistema islámico.

“Este logro supone un duro golpe para Estados Unidos e Israel, los opresores de la época, y una profunda decepción para ellos”, declaró Al-Houthi.

El líder yemení ha afirmado que la elección del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei fue un alivio para la grave herida del mundo musulmán tras el asesinato de su padre, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un ataque conjunto estadounidense-israelí contra Teherán el 28 de febrero.

“Enfatizamos nuestra resistencia y solidaridad con la República Islámica y el pueblo musulmán de Irán contra la agresión y la opresión estadounidense-israelí”, ha recalcado el líder de Ansarolá.

🚨 El Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenéi se convierte en Líder de Irán



La Asamblea de Expertos, con una mayoría absoluta de votos, ha presentado al Ayatolá Haj Seyyed Mojtaba Jamenéi como el tercer Líder de la República Islámica de Irán. pic.twitter.com/H0kuwjS3TE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Al-Houthi ha agregado que la opresión estadounidense-israelí busca implementar el malvado plan sionista bajo el lema de “transformar Oriente Medio (Asia Occidental)” y fortalecer el “Gran Israel”.

“Enfatizamos que la gran resistencia y la confrontación efectiva de la República Islámica contra la agresión y la opresión resultarán en la victoria”, ha subrayado.

El líder yemení ha puesto de relieve que la victoria es evidente en la derrota de los objetivos del enemigo, el daño y el sufrimiento que se les ha infligido, y en la firmeza de la nación musulmana iraní y su lealtad al sistema islámico.

Al-Houthi finalmente ha pedido a Dios Todopoderoso que concediera el éxito al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, lo protegiera y ayudara a la nación iraní, así como a las valientes Fuerzas Armadas iraníes.

🔴🇮🇷 Cientos de miles de personas juran lealtad al nuevo Líder en Teherán



🔺La tarde del lunes 9 de marzo, la Plaza de la Revolución se colmó de cientos de miles de personas que acudieron a jurar lealtad al ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, nuevo Líder de la Revolución Islámica. pic.twitter.com/Js93sJHclu — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

Tras el martirio del ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien dirigió Irán durante 37 años desde la muerte del Imam Jomeini en 1989, la Asamblea de Expertos lo eligió como tercer Líder de la Revolución Islámica.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución ha atraído el apoyo unánime de la cúpula política y militar, mientras que las Fuerzas Armadas del país han expresado su lealtad y apoyo al nuevo liderazgo y reiterado su compromiso con contrarrestar con determinación a la agresión de EE.UU. e Israel al país.

Entre tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha felicitado al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei por su elección como nuevo Líder de la Revolución Islámica y ha reiterado su apoyo inquebrantable a Irán.

Según informó el Kremlin, Putin ha indicado este lunes que confia en que el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei continuaría el trabajo de su padre “con honor” y unirá al pueblo iraní “frente a duras pruebas”.

El mandatario ruso ha subrayado que Rusia seguirá apoyando a Teherán, reiterando que desea “confirmar su apoyo inquebrantable a Teherán y su solidaridad con nuestros amigos iraníes”.

China también ha respaldado la asignación del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución Islámica de Irán.

🇨🇳 China respalda la asignación del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución Islámica de Irán ☫



🔺 El portavoz de la Cancillería china destacó que la decisión de Irán de nombrar al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei se realizó “de acuerdo con su constitución”. pic.twitter.com/x7pwsfkt75 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, ha destacado este lunes que la decisión de Irán de nombrar al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei se realizó “de acuerdo con su constitución”.

“China se opone a la interferencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas”, ha indicado cuando se le preguntó sobre las amenazas contra el nuevo líder.

hnb