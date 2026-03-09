Irán denuncia ante ONU amenaza de Trump de matar a civiles iraníes

El canciller iraní ha denunciado la amenaza descarada de Trump de atacar y matar al pueblo iraní, diciendo que esa es una admisión de comisión de crímenes de guerra por EE.UU.

Seyed Abás Araqchi denunció el domingo en una carta al secretario general de la ONU, al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y a los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la ONU, una reciente retórica incendiaria hecha por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país persa.

El magnate republicano afirmó el sábado en su plataforma Truth Social que “¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, advirtiendo que “bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura […], se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”.

En su misiva, Araqchi dijo que la declaración del presidente de Estados Unidos constituye “un reconocimiento explícito de responsabilidad por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 28 de febrero de 2026 en la República Islámica de Irán”.

Asimismo, fustigó a Estados Unidos por haber “violado de manera manifiesta la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza consagrada en el artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas”.

Conforme al jefe de la Diplomacia persa, la amenaza de Trump de “destruir a determinados grupos de personas no solo constituye una clara violación del derecho a la vida, sino que también allana el camino para la intensificación de ataques inhumanos contra la población civil y para su masacre”.

Condenó ataques deliberados de EE.UU. e Israel a escuelas, hospitales, edificios residenciales, infraestructura, pabellones deportivos y centros de ayuda en todo Irán, diciendo que los bombardeos se han cobrado hasta el momento más de 1300 civiles muertos.

“Los atroces crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por los agresores han provocado el martirio de más de 1300 civiles y la destrucción de 9669 objetivos civiles, entre ellos 7943 viviendas, 1617 centros comerciales y de servicios, 32 centros médicos y farmacéuticos, 65 escuelas y establecimientos educativos, 13 edificios de la Sociedad de la Media Luna Roja y diversas infraestructuras de suministro energético”, se lee en la carta.

En este sentido, Araqchi sostuvo que si bien Irán seguirá defendiendo su derecho a la legítima defensa hasta que el Consejo de Seguridad cumpla con su responsabilidad bajo la Carta de la ONU de proteger la paz y la seguridad internacionales, las declaraciones de Trump dan lugar a “la responsabilidad internacional de Estados Unidos, así como a la responsabilidad penal internacional del presidente estadounidense”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas y de almacenamiento de combustible.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

ftm/tmv