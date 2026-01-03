Irán insta a ONU a responder a las amenazas “imprudentes” de Trump

Irán ha denunciado ante la ONU que las declaraciones de Trump constituyen incitación a la violencia, inestabilidad y actos terroristas dentro del país pesa.

En una carta dirigida el viernes al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Said Iravani, critica las declaraciones imprudentes del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la República Islámica.

Destacando la amenaza pública que hizo el martes Trump con el uso de la fuerza contra Irán, el diplomático precisa que las recientes declaraciones repetidas y deliberadas de Trump demuestran claramente un patrón constante de comportamiento ilegal por parte de Estados Unidos y constituyen una amenaza clara, explícita e ilegal de usar la fuerza contra un Estado soberano e interferir en sus asuntos internos.

“Tales amenazas, independientemente de cualquier pretexto político o discurso, están absolutamente prohibidas por el derecho internacional. Cualquier intento de incitar, alentar o legitimar disturbios internos como excusa para ejercer presión externa o una intervención militar constituye una grave violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de la República Islámica de Irán y una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, remarca.

Agrega que cualquier estímulo, apoyo o facilitación de actividades subversivas o violentas en otro Estado se considera un hecho internacionalmente ilícito en virtud del derecho internacional y compromete directamente la responsabilidad internacional del Estado interviniente.

Iravani matiza que las supuestas declaraciones de apoyo al pueblo iraní provienen de funcionarios gubernamentales con un largo y bien documentado historial de intervenciones militares, operaciones subversivas y uso ilícito de la fuerza en todo el mundo, en flagrante violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, y han causado numerosas víctimas civiles, el colapso de gobiernos, catástrofes humanitarias y el auge y fortalecimiento de grupos extremistas y terroristas.

En este sentido, indica que el pueblo iraní ha experimentado las consecuencias, muy reales, de lo que Estados Unidos denomina “preocupación por su bienestar” durante décadas. “El historial estadounidense demuestra claramente un patrón constante de intervención y presión, siempre disfrazado y perseguido bajo el pretexto de apoyar al pueblo iraní”, critica.

Iravani recuerda una vez más la responsabilidad del secretario general y del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente de sus miembros responsables, de manera concomitante con la Carta de las Naciones Unidas, de condenar inequívoca y firmemente las declaraciones imprudentes y provocadoras de Trump por ser una grave violación de los propósitos y principios de la misma.

Enfatiza que la República Islámica de Irán rechaza categóricamente estas declaraciones imprudentes, intervencionistas e incendiarias, y reitera su derecho inherente a defender su soberanía, integridad territorial, seguridad nacional y la protección de su pueblo contra cualquier injerencia extranjera.

“La República Islámica de Irán ejercerá sus derechos de manera decisiva y proporcionada. La plena responsabilidad de las consecuencias derivadas de estas amenazas ilegales y de cualquier escalada de tensión posterior recae sobre Estados Unidos”, matiza.

Iravani pidió que la correspondencia se registre y distribuya como documento oficial del Consejo de Seguridad.

Donald Trump señaló el mismo viernes que “si Irán dispara contra manifestantes”, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a las recientes protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país. “Estamos preparados y listos para actuar”, manifestó en su plataforma Truth Social.

Trump, quien hace algún tiempo reconoció oficialmente que tuvo un papel directo en los ataques del pasado junio contra ciudadanos iraníes, infraestructuras críticas e instalaciones nucleares pacíficas de Irán, también lanzó una amenaza militar contra Irán el lunes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu.

