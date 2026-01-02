Irán advierte: injerencia de EEUU desestabilizará toda la región

Un alto cargo iraní ha afirmado que la retórica de Trump y el régimen de Israel revela la agenda oculta tras los recientes acontecimientos en el país.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado este viernes que si Irán mata a manifestantes, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Estamos preparados y listos para actuar”, recalcó.

En reacción a estas posturas intervencionistas del presidente de Estados Unidos, sobre las protestas en Irán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani ha destacado este mismo viernes en su cuenta de X que “con las declaraciones de los funcionarios israelíes y de Trump quedó claro el trasfondo de los hechos”.

“Distinguimos las posturas de los comerciantes manifestantes de las de los elementos destructivos. Trump debe saber que la injerencia de Estados Unidos en este asunto interno equivaldrá a desestabilizar toda la región y también los intereses estadounidenses”, ha declarado.

En otra parte de su publicación, el funcionario persa ha remarcado que “el pueblo estadounidense sepa que Trump inició esta aventura. Que cuide de sus soldados”.

Donald Trump, quien hace algún tiempo reconoció oficialmente que tuvo un papel directo en los ataques del pasado junio contra ciudadanos iraníes, infraestructuras críticas e instalaciones nucleares pacíficas de Irán, amenazó a Irán el 29 de diciembre, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer minsitro del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Si Irán continúa con su programa de misiles, apoyo atacarlo. Si continúa con su programa nuclear, atacaremos de inmediato”, añadió.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió el martes que cualquier ataque contra su país recibiría una respuesta “dura y desalentadora”, en aparente reacción a las recientes declaraciones de Trump.

Además de las declaraciones del presidente iraní, también otras autoridades iraníes reiteraron que no se puede confiar en Estados Unidos y advirtieron que todos los estamentos civiles y militares están preparados para responder de manera inmediata ante cualquier nueva agresión.

ght/hnb