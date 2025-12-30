Irán promete una “respuesta dura” ante cualquier agresión

Un asesor del Líder de Irán ha condenado enérgicamente las recientes amenazas de EE.UU., prometiendo una respuesta aplastante ante cualquier posible agresión.

El almirante Ali Shamjani, asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en reacción a las amenazas de ataque militar por parte de Estados Unidos contra el país, señaló el lunes en una publicación en redes sociales que, según la doctrina de defensa de Irán, las respuestas a las amenazas se planifican antes de que estas se materialicen.

Shamjani destacó que las capacidades misilísticas y defensivas de Irán no son controlables ni requieren permisos ajenos.

El alto cargo iraní luego advirtió que cualquier agresión contra Irán enfrentará una respuesta inmediata y contundente, más allá de la imaginación de los planificadores de dicha agresión.

Trump: EEUU respaldaría los ataques israelíes contra Irán

Sus comentarios se dieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que apoyaría un ataque de Israel contra Irán si Teherán continuaba con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Ahora escucho que Irán está tratando de reconstituir sus capacidades, y si lo hacen, tendremos que derribarlos”, afirmó Trump. “Los derribaremos. Los haremos pedazos. Pero, con suerte, eso no ocurrirá”.

“Si no hubiéramos vencido a Irán, no habría habido paz en Oriente Medio (Asia Occidental)”, indicó Trump.

En junio pasado, Trump apoyó directamente la agresión de Israel contra Irán mientras Teherán mantenía conversaciones con Washington sobre su programa nuclear pacífico.

Además, Estados Unidos realizó ataques ilegales contra los sitios nucleares de Irán, que están protegidos por el Acuerdo de Salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán declaró en un comunicado el lunes que los enemigos de Irán están buscando sembrar las semillas de la sedición dentro de la sociedad iraní a través de la guerra cognitiva, operaciones psicológicas, narrativas falsificadas, el fomento del miedo y la incitación a la capitulación.

El CGRI calificó la guerra de agresión de 12 días de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio como un claro ejemplo de una amenaza híbrida, que abarca dimensiones de seguridad, psicológicas y económicas mucho más allá de una confrontación militar.

Advirtió sobre cualquier intento de socavar la confianza pública, señalando que cualquier acción de este tipo está alineada con los objetivos de las poderosas potencias globales arrogantes, lideradas por Estados Unidos e Israel.

El Cuerpo de Guardianes advirtió a los enemigos contra cualquier error de cálculo, subrayando que protegerá con fuerza la independencia, seguridad, dignidad y autoridad de Irán contra cualquier acto de sedición, guerra cognitiva, amenaza de seguridad o agresión territorial.

