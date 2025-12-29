FF.AA. avisan a enemigos que no permitirán daño a la seguridad del país

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha reafirmado su capacidad defensiva, advirtiendo que toda agresión será respondida con firmeza.

“Con preparación y autoridad, los valientes soldados de las Fuerzas Armadas no permitirán ningún daño al país ni a la seguridad de la gente, y si cometen otro error (los enemigos) en cualquier lugar y en cualquier momento, recibirán golpes mucho más fuertes, más aplastantes y más dañinos que en el período anterior”, ha declarado este lunes el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, mediante un comunicado oficial, emitido con motivo de la Epopeya del 9 de Dey (30 de diciembre de 2009), fecha en que el pueblo iraní paralizó los intentos desestabilizadores, orquestados desde el exterior, contra la República Islámica.

El comunicado alaba la Epopeya del 9 de Dey “por haber surgido de la voluntad del valiente pueblo del Irán islámico, que, al reconocer las intrigas de los enemigos, demostró su perspicacia y su lealtad al liderazgo en la defensa de los valores revolucionarios y religiosos, al poner al descubierto la compleja y peligrosa conspiración de los enemigos”.

La nota también enfatiza “las repetidas y absurdas palabrerías sin fundamento, así como las amenazas propagandísticas, mediáticas y las recientes operaciones psicológicas de los enemigos, y sus siniestros planes de imponer sanciones injustas y de desatar una guerra psicológica, propagandística y económica contra el Irán islámico, no conducirán a ningún resultado”.

En este sentido, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha subrayado que el pueblo iraní, “con esfuerzo, firmeza y una resistencia inquebrantable, se enfrentará con poder y mayor solidez que nunca a las ambiciones excesivas del frente arrogante y maligno, y sofocará en su origen sus objetivos perversos”.

Después de las elecciones presidenciales de junio de 2009, alborotadores convocados por medios extranjeros intentaron, de forma burda, poner en entredicho la credibilidad de los comicios presidenciales del mismo año y se congregaron en algunas calles de la capital persa, Teherán.

En respuesta, el pueblo iraní tomó el 30 de diciembre de 2009 las calles del país para repudiar los actos violentos protagonizados por esos grupos y manifestar, una vez más, su apoyo a la República Islámica y al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

